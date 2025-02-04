Büyükçekmece’de Dehşet! Minibüsçülerin 'Yolcu Alma' Kavgası Cinayetle Bitti

İstanbul Büyükçekmece'de dehşet bir olay yaşandı. Yolcu servisi durağında minibüsçüler arasında 'yolcu alma' kavgası çıktı. Beyzbol sopası ile darbedilen adam olaydan dakikalar sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin bir kişi tutuklandı.

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İstanbul Büyükçekmece'de Cumhuriyet Mahallesi E-5 yan yolda 2 Şubat 2025 Pazar günü yaşanan olayda; yakın şehirlere minibüsle yolcu taşımacılığı yapan Çağlar U. (40) ve Nihat Baysal (61) arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Çağlar U. araçtan aldığı beyzbol sopası ile Nihat B.’nin kafasına vurdu.

DAKİKALAR SONRA ÖLDÜ

Kavga çevrede bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olaydan dakikalar sonra dükkana giren Baysal fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Baysal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan ihbar üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Çağlar U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Çağlar U.’nun Nihat Baysal’a beyzbol sopasıyla vurması ve çevredekilerin araya girmesi yer aldı.

Kaynak: İHA

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