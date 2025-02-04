Seyir Halindeyken Alev Aldı, Yolcular Son Anda Kurtuldu
Batman’da bir tur şirketine ait yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmından yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü yolcuları tahliye ederek felaketin önünü aldı. Otobüsün tamamı alev alarak küle döndü.
Batman-Hasankeyf kara yolunda akşam saatlerinde bir tur şirketine ait olduğu belirtilen yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü sağa çekerek yolcuları tahliye etti. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otobüsü saran alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yolcu otobüsünün kullanılamaz hale geldiği yangın cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: