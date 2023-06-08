Bursa'da palet fabrikasında yangın: Dumanlar her yeri kapladı

Bursa'da bir palet fabrikasında çıkan yangında dumanlar gökyüzünü sardı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonrası söndürülürken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da palet fabrikasında yangın: Dumanlar her yeri kapladı

Bursa'da bir palet fabrikasında gece saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Yangın saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir palet imalat fabrikasında meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangında, alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangının çevreye sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi. 15 araç ve yaklaşık 50 personelle yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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