Maraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Maraş'ın Andırın ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Maraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06.38'de merkez üssü Maraş'ın Andırın ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.

Yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde hissedildi.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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