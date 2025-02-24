Bursa'da İki Otomobil Birbirine Girdi: İki Yaralı

Bursa İnegöl'de iki otomobil birbirine girdi. Yaralanan iki kişi tedavi altına alınırken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da İki Otomobil Birbirine Girdi: İki Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Dürüst Sokak'ta Zeki Ç. (29) yönetimindeki 16 NNT 89 plakalı otomobil ile aynı yöne seyir halinde olan ve ara sokağa dönüş yapan Belgin T.'nin (40) kullandığı 16 KFR 19 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, 16 NNT 89 plakalı otomobilde bulunan Emirhan Ç. (20) ile Sibel Ç. (24) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Bursa kaza Trafik kazası
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