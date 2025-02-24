Aydın'da Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Aydın'da evde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Sevim Sever ölü bulundu. Sevim Sever'in yaşlılığa bağlı olarak öldüğü düşünülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Aydın'da Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde bulunan evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Sevim Sever'in (81) yanına gelen komşusu, kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde yaşlı kadının hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sevim Sever'in yaşlılığa bağlı olarak öldüğü düşünülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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