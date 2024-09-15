Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Son Güncelleme:
Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Süleymaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Puf Puf Kabaran Pişi Yapmanın Yolu! Sönmemesi İçin Üsküp'te Böyle Kızartılıyor Puf Puf Kabaran Pişi Yapmanın Yolu! Sönmemesi İçin Üsküp'te Böyle Kızartılıyor
'Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü' Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı 'Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü' Kararnamesi Resmi Gazete'de
Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı Sınırları Yeniden Belirlendi Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı Sınırları Yeniden Belirlendi
İzmir'in Yanı Başındaki En Ucuz İl! Akın Akın Arsa ve Ev Alıyorlar İzmir'in Yanı Başındaki En Ucuz İl! Akın Akın Arsa ve Ev Alıyorlar