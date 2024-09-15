Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı Sınırları Yeniden Belirlendi

Kırşehir’in Mucur İlçesi’nde bulunan ve yaklaşık 10 bin 700 hektarlık alana sahip, 27'si nesli tükenme tehlikesinde bulunan 187 kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı sınırları yeniden belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı Sınırları Yeniden Belirlendi

Kırşehir’in Mucur İlçesi’nde bulunan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Seyfe Gölü’nün yeni kordinat ve haritası da yer aldı.

Kalamış Yat Limanı Kararı Resmi Gazete'de YayımlandıKalamış Yat Limanı Kararı Resmi Gazete'de YayımlandıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Resmi Gazete
Kanada'da Türk Aileye Ait Bir Restoran Kundaklandı Kanada'da Türk Aileye Ait Bir Restoran Kundaklandı
Mahmud Abbas, Ayşenur Ezgi'nin Babası ile Görüştü Mahmud Abbas, Ayşenur Ezgi'nin Babası ile Görüştü
Kalamış Yat Limanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı Kalamış Yat Limanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı
Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti
Özel ve Kılıçdaroğlu Antalya'da Nikah Şahidi Oldu Özel ve Kılıçdaroğlu Antalya'da Nikah Şahidi Oldu
Puf Puf Kabaran Pişi Yapmanın Yolu! Sönmemesi İçin Üsküp'te Böyle Kızartılıyor Puf Puf Kabaran Pişi Yapmanın Yolu! Sönmemesi İçin Üsküp'te Böyle Kızartılıyor