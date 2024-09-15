Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı Sınırları Yeniden Belirlendi
Kırşehir’in Mucur İlçesi’nde bulunan ve yaklaşık 10 bin 700 hektarlık alana sahip, 27'si nesli tükenme tehlikesinde bulunan 187 kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı sınırları yeniden belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kırşehir’in Mucur İlçesi’nde bulunan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Seyfe Gölü’nün yeni kordinat ve haritası da yer aldı.
Kaynak: ANKA