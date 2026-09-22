Bursa’da Ekipleri Alarma Geçiren 10 Yaşındaki Kerim 9 Saat Sonra Evinin Yanında Oyun Oynarken Bulundu

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Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Askerlik Şubesi mevkiinde dün saat 15.00 sıralarında yürekleri ağza getiren bir kayıp olayı yaşandı.

Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Kerim D., öğle saatlerinde çıktığı evine akşam hava kararmasına rağmen geri dönmedi. Küçük çocuğun hayatından endişe eden ailesi, önce kendi imkanlarıyla mahalle genelinde arama çalışması başlattı. Çevre sokaklarda ve Kerim'in gidebileceği parklarda yapılan aramalardan sonuç alamayan aile, emniyet güçlerine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çocuk şube ve asayiş ekipleri İnegöl genelinde geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı.

9 SAAT SONRA SEVİNDİREN HABER

Tüm ilçede arama çalışmaları aralıksız sürerken, gece saatlerinde sevindirici haber geldi. Kaybolmasının üzerinden yaklaşık 9 saat geçen küçük Kerim, evinin hemen yakınlarındaki bir noktada hiçbir şeyden habersiz arkadaşlarıyla oyun oynarken fark edildi.

Polis ekiplerince muhafaza altına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen Kerim D.'nin genel sağlık durumunun oldukça iyi olduğu bildirildi ve ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA