Bursa’da Ekipleri Alarma Geçiren 10 Yaşındaki Kerim 9 Saat Sonra Evinin Yanında Oyun Oynarken Bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün öğleden sonra evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Kerim D., 9 saatlik arama çalışmalarının ardından evinin yakınlarında oyun oynarken sağ salim bulundu.

Son Güncelleme:
Bursa’da Ekipleri Alarma Geçiren 10 Yaşındaki Kerim 9 Saat Sonra Evinin Yanında Oyun Oynarken Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Askerlik Şubesi mevkiinde dün saat 15.00 sıralarında yürekleri ağza getiren bir kayıp olayı yaşandı.

Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Kerim D., öğle saatlerinde çıktığı evine akşam hava kararmasına rağmen geri dönmedi. Küçük çocuğun hayatından endişe eden ailesi, önce kendi imkanlarıyla mahalle genelinde arama çalışması başlattı. Çevre sokaklarda ve Kerim'in gidebileceği parklarda yapılan aramalardan sonuç alamayan aile, emniyet güçlerine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çocuk şube ve asayiş ekipleri İnegöl genelinde geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı.

9 SAAT SONRA SEVİNDİREN HABER

Tüm ilçede arama çalışmaları aralıksız sürerken, gece saatlerinde sevindirici haber geldi. Kaybolmasının üzerinden yaklaşık 9 saat geçen küçük Kerim, evinin hemen yakınlarındaki bir noktada hiçbir şeyden habersiz arkadaşlarıyla oyun oynarken fark edildi.

Polis ekiplerince muhafaza altına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen Kerim D.'nin genel sağlık durumunun oldukça iyi olduğu bildirildi ve ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bursa Kayıp çocuklar
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Borsada Fon Soruşturmasında Ünlü Ekonomistler ve Holding Başkanları Adliyede Ünlü Ekonomistler ve Holding Başkanları Adliyede
'Karşılıklı Silahsızlanma' Çıkışı: DEM Parti 'Terörsüz Türkiye' İçin Önümüzdeki Günleri İşaret Etti 'Karşılıklı Silahsızlanma' Çıkışı: DEM Parti 'Terörsüz Türkiye' İçin Önümüzdeki Günleri İşaret Etti
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Manisa’da Lise Önünde Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Yaralı Var: Saldırgan Gözaltında, Soruşturma Başlatıldı Manisa’da Lise Önünde Silahlı Saldırı!
Ankara'da Büyük Şok: Apartman Dairesinde 3 Erkek Cesedi Bulundu Ankara'da Büyük Şok: Apartman Dairesinde 3 Erkek Cesedi Bulundu
Bakan Gürlek Çok Yönlü Soruşturmayı Duyurdu: Okul Saldırısında Anne, Baba ve Dede de Gözaltında Okul Saldırısında Anne, Baba ve Dede de Gözaltında
Kılıçdaroğlu'ndan 'Bekleyin' Talimatı: YENİ Parti'den CHP'ye Toplu Geçiş İddiası Kılıçdaroğlu'ndan 'Bekleyin' Talimatı: YENİ Parti'den CHP'ye Toplu Geçiş İddiası
Okul Saldırganı Katliama Böyle Yürümüş: Turgutlu'daki Dehşette Kan Donduran Ayrıntı Okul Saldırganı Katliama Böyle Yürümüş