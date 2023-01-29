Bursa'da annesi, iki ağabeyi ve yengesini öldüren polis tutuklandı
Bursa'da, ormanlık alana çağırdığı iki ağabeyi, annesi ve yengesine ateş açan polis memuru tutuklandı.
Bursa'nın Orhangazi İlçesinde annesi, iki ağabeyi ve yengesini silahla öldüren çevik kuvvet polisi A.E. tutuklandı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, cuma günü işlediği cinayetlerin ardından teslim olan ve Bingöl'de çevik kuvvet polisi olarak görev yapan A.E'nin (29) emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Dün tamamlanan işlemlerin ardından A.E, sevk edildiği Orhangazi Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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