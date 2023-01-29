Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 24 yaralı
Malatya-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü Pınarbaşı yakınlarında şarampole devrildi. Kazada olay yerinde 3 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Malatya-İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm'e ait, M.K. yönetimindeki 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada 3 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, tedavileri süren 24 kişiden 3'nün ise sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.
Otobüs şoförü M.K. gözaltına alındı.
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