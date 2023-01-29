Van’da kar yağışı: Yüzlerce yerleşim yerine ulaşılamıyor

Van’da kar yağışı etkisini sürdürürken kar yağışı ve tipi nedeniyle yerleşim yerlerine ulaşım kapandı.

Son Güncelleme:
Van’da kar yağışı: Yüzlerce yerleşim yerine ulaşılamıyor

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 345 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 72, Başkale’de 15, Çaldıran’da 35, Çatak’ta 65, Gevaş’ta 3, Gürpınar’da 53, Muradiyede 17, Özalpte 31, Sarayda 16 ve Tuşba ilçesinde ise 38 olmak üzere toplam 345 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

 
 
 
 
 
Son Güncelleme:
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 24 yaralı Güncel 29 Ocak 2023 09:20
İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü Güncel 29 Ocak 2023 07:10
Tutku Boşluğu: Bir acı Cape Gülüşü Güncel 29 Ocak 2023 00:02
Utanç davası öncesi kadınlardan eylem: 'Tarikat düzeninizi başınıza yıkacağız' Güncel 28 Ocak 2023 20:24
ÇOK OKUNANLAR
Son anket: Cumhur İttifakı'nın kalesinde deprem, kayıp 10 puan Son anket: Cumhur İttifakı'nın kalesinde deprem
Çağla Şıkel mutluluğu ünlü avukatta buldu: İlk kez görüntülendiler Çağla Şıkel mutluluğu ünlü avukatta buldu
Ünlü oyuncu 24 yaşında liseden mezun oldu Ünlü oyuncu 24 yaşında liseden mezun oldu
18 yaşına dönmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor 18 yaşına dönmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor
Kulis: İktidarın önündeki tek sıkıntılı konu 'Erdoğan'ın adaylığı' değil Kulis: İktidarın önündeki tek sıkıntılı konu 'Erdoğan'ın adaylığı' değil