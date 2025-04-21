Bursa'da 8 Yavru Kediye Acımadılar, Kesici Aletle Öldürdüler

Bursa'da bir apartmanın bahçesinde beslenen 8 yavru kedi kesici aletle öldürüldü. Kedileri beslemek için bahçeye inen Müşerref Sabitoğlu, "Böyle bir vahşeti anlamak mümkün değil" dedi. Polis, soruşturma başlattı.

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Bursa'da 8 Yavru Kediye Acımadılar, Kesici Aletle Öldürdüler

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçerek yasalaşan ve kamuoyunda 'kanlı yasa' olarak bilinen 160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne tepkiler gelmeye devam ederken bir skandal haber de Bursa'dan geldi.

8 KEDİ CANİCE KATLEDİLDİ

Bursa'nın Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi Kayıkhane Sokak’taki apartmanın bahçesindeki kedileri beslemek için yuvalarına giden Müşerref Sabitoğlu, 8 yavrunun karın kısımlarına aldıkları kesici alet darbeleriyle öldürüldüğünü gördü. Sabitoğlu’nun ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

'BÖYLE BİR VAHŞETİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Aynı bahçede 20 yıldır kedi beslediğini belirten Müşerref Sabitoğlu, "Yuva kimsenin ulaşamayacağı bir yerdeydi. Mama kapları etrafa saçılmış, yuva ise parçalanmıştı. Yuvada bulunan 10 kediden 2 anne kedi sağ, ancak 8 yavru öldürülmüş. Ben 20 yıldır bu bahçede kedilere bakıyorum. Hiçbir apartman sakini bu durumdan rahatsız değil. Yuvayı özel olarak telle çevirmiştim. Böyle bir vahşeti anlamak mümkün değil” dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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Bursa Hayvan katliamı
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