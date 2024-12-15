Bursa Adliyesi'nde Şehit Düşen Jandarmanın 8 Aylık Kızıyla Dansı Yürek Yaktı

Bursa'da önceki gün 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, tedaviye alındığı hastanede dün akşam şehit oldu.

Yaşar'ın cenazesi uçakla Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne getirildi. Şehidin naaşı daha sonra cenaze aracıyla memleketi Kozan ilçesi Çandık Mezarlığı'na götürüldü. Çok sayıda mahalleli, ellerinde Türk bayraklarıyla şehidi karşıladı.

Burada düzenlenen törene annesi Medine, babası İbrahim ve eşi Asiye Yaşar ile askeri erkan, kent protokolü katıldı. Yakınları, şehidin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Şehidin 8 aylık kızı Nare Lina da jandarma üniforması giyen annesinin kucağındayken babasının tabutuna dokundu. Ağıtlar yakan Asiye Yaşar, Türk bayrağına sarılı tabutu öpüp, ağladı. Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar’ın cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.

Evli ve 1 çocuk babası Nurettin Yaşar'ın geçen ay kucağındaki şu an 8 aylık olan kızı Nare Lina ile dans ettiği görüntüleri 'Siz en çok aşk' notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Şehidin duygulandıran paylaşımına ve aile fotoğraflarına yakınları tarafından başsağlığı mesajları yazıldı.

Kaynak: DHA