Bursa Adliyesi'nde Şehit Düşen Jandarmanın 8 Aylık Kızıyla Dansı Yürek Yaktı

Bursa'da mahkeme salonundaki silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 8 aylık kızı Nare Lina ile dans ettiği görüntüler ise yürek yaktı...

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Bursa'da önceki gün 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, tedaviye alındığı hastanede dün akşam şehit oldu.

Bursa Adliyesi'nde Şehit Düşen Jandarmanın 8 Aylık Kızıyla Dansı Yürek Yaktı - Resim : 1

Yaşar'ın cenazesi uçakla Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne getirildi. Şehidin naaşı daha sonra cenaze aracıyla memleketi Kozan ilçesi Çandık Mezarlığı'na götürüldü. Çok sayıda mahalleli, ellerinde Türk bayraklarıyla şehidi karşıladı.

Bursa Adliyesi'nde Şehit Düşen Jandarmanın 8 Aylık Kızıyla Dansı Yürek Yaktı - Resim : 2

Burada düzenlenen törene annesi Medine, babası İbrahim ve eşi Asiye Yaşar ile askeri erkan, kent protokolü katıldı. Yakınları, şehidin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Bursa Adliyesi'nde Şehit Düşen Jandarmanın 8 Aylık Kızıyla Dansı Yürek Yaktı - Resim : 3

Şehidin 8 aylık kızı Nare Lina da jandarma üniforması giyen annesinin kucağındayken babasının tabutuna dokundu. Ağıtlar yakan Asiye Yaşar, Türk bayrağına sarılı tabutu öpüp, ağladı. Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar’ın cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.

Bursa Adliyesi'nde Şehit Düşen Jandarmanın 8 Aylık Kızıyla Dansı Yürek Yaktı - Resim : 4

Evli ve 1 çocuk babası Nurettin Yaşar'ın geçen ay kucağındaki şu an 8 aylık olan kızı Nare Lina ile dans ettiği görüntüleri 'Siz en çok aşk' notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Şehidin duygulandıran paylaşımına ve aile fotoğraflarına yakınları tarafından başsağlığı mesajları yazıldı.

Bursa Adliyesi'nde Şehit Düşen Jandarmanın 8 Aylık Kızıyla Dansı Yürek Yaktı - Resim : 5

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Kaynak: DHA

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