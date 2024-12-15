Seyir Halindeki Minibüs Kül Oldu! Aniden Alev Topuna Döndü

Kartal’da bir yolcu minibüsü seyir halindeyken aniden alev aldı. Minibüste bulunan 20 kişi yangından önce tahliye edilirken, yanan minibüs kül oldu.

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Seyir Halindeki Minibüs Kül Oldu! Aniden Alev Topuna Döndü

Kartal Hürriyet Mahallesi Vatansever Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında bir yangın meydana geldi. İddiaya göre, Kartal-Yayalar Mahallesi güzergahında çalışan yolcu minibüsünden Kartal istikametine seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden şoför minibüsü durdurarak araçta bulunan 20 yolcuyu tahliye etti. Alevlerin yükseldiği yangında ara ara patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Seyir Halindeki Minibüs Kül Oldu! Aniden Alev Topuna Döndü - Resim : 1

Minibüste yolcu olarak bulunan Necati Demirci, “Arıza nedeniyle bir anda yangın çıktı. Arabada 20 yolcu vardı, yolcular tahliye oldu” dedi. Yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, yanan minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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