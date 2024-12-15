Üniversite Harçlığı İçin Taksicilik Yapıyordu... 20 Yaşındaki Eren'i Bıçaklayarak Öldürdüler

İsyan ettiren olay Konya'nın Karatay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri alan 20 yaşındaki taksi şoförü Eren Peker ile başka bir araç sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandı.

Peker, müşterisini bırakıp trafik ışıklarına geldiğinde diğer sürücü aracıyla önünü kesti. Araçtan inen 3 kişi, taksideki Peker'e saldırıp, bıçakladı. Kanlar içinde kalan Peker aracından inip çevreden yardım isterken, şüpheliler ise araçlarına binip uzaklaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Peker, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

ÜNİVERSİTE HARÇLIĞI İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ

Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Eren Peker'in, hafta sonları harçlığını çıkartmak için eğitim gördüğü okulunun yakınında bulunan 5 yıldızlı bir otelin önündeki taksi durağında şoförlük yaptığı belirlendi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eren Peker'in cenazesi, memleketi Karaman'a Ahmet Yesevi Camii önüne getirildi. Dedesi Üzeyir Uysal ile annesi Fatma Uysal, güçlükle ayakta durdu.

Peker'in cenazesi burada kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA