İBB'den '1137 Araç Kayıp' İddialarına Yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Destek Hizmetleri Başkanlığı, Sayıştay denetimlerinde İBB bünyesindeki 1137 aracın kayıp olduğuna yönelik çıkan haberler üzerine açıklama yayınladı.

Açıklamada iddia edildiği gibi İBB bünyesindeki 1137 aracın kaybolmadığı, sistemde ve giriş çıkış bildirimlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle böyle bir uyumsuzluğun ortaya çıktığı belirtildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, araçların tamamının kayıt altına alındığı ve sistemle uyumlu hale getirildiği ifade edildi.

GÜNCELLEMELER YAPILDI

Sayıştay denetiminde, sistemde 147 araçlık bir fark tespit edildi. Ancak gerekli güncellemelerin yapıldı. Eksik bildirimler nedeniyle İBB bünyesindeki tüm birimlerden araç giriş-çıkışlarını düzenli bildirmeleri istendi.

Açıklamanın devamında, İBB bünyesindeki tüm resmi, kiralık, protokol ve ihale kapsamındaki araçların, AYS yazılımı ile takip edildiği bilgisi yer aldı.

Sayıştay’ın denetim raporuna göre, İBB bünyesindeki bazı araçların AYS sistemine kayıtlı olmadığı ve araç envanterinin gerçek durumu yansıtmadığı belirtildi.

LİSTELER ARASI UYUMSUZLUK

Bulgulara göre:

642 araç, hizmet alımı ihaleleriyle temin edilmiş ancak Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirilmemişti.

495 araç, AYS’de kayıtlı olmasına rağmen ilgili müdürlüklerin gönderdiği listelerde yer almıyordu.

İki liste arasında toplamda 1137 araçlık bir fark olduğu ifade edildi.

Müdürlüklerin bildirim eksikliği nedeniyle AYS’ye kayıtlı olmayan 642 araç ilgili süreçlerin ardından sisteme eklendi.

Müdürlük listelerinde yer almayan ancak AYS’de bulunan 495 Araç yapılan incelemeler sonucunda sistemden çıkarılarak güncellemeler tamamlandı.

Tüm birimlerden araç bilgilerini güncel olarak paylaşmaları talep edildi ve AYS kayıtlarının periyodik olarak kontrol edilmesi sağlandı.

KAYIP ARAÇ ÇIKMADI

Sayıştay raporunda belirtilen 1137 araçlık farkın iddia edildiği gibi kayıp araçlardan kaynaklanmadığı, sistemsel eksiklikler nedeniyle oluşan bir uyumsuzluğun sonucu olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarla, araçların tamamı kayıt altına alındı ve sistemle uyumlu hale getirildiği belirtildi.