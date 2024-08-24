Burdur'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Çok Sayıda Yaralı

Burdur'da devrilen yolcu otobüsündeki 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Burdur'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Çok Sayıda Yaralı

Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 EDF 726 plakalı yolcu otobüsü, Antalya-Isparta kara yolu Burdur'un Bucak içesi Elsazı köyü mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yağışın da meydana gelmesinde etkili olduğu kazanın ardından, otobüsteki diğer yolcular yaralıların otobüsten çıkarılmasına destek oldu. Otobüste 35'i yolcu 38 kişinin olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Trafik kazası Burdur
Son Güncelleme:
2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol 2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol
İzmir'de Korkutan Görüntü! Balıklar Neden Ölüyor? İzmir'de Korkutan Görüntü
Almanya'da Festivale Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var Almanya'da Festivale Saldırı!
Ucuza Tatil Yapmak İsteyenlerin Yöneldiği İlçe! Bodrum'dan Daha Kalabalık Oldu Ucuza Tatil Yapmak İsteyenlerin Yöneldiği İlçe! Bodrum'dan Daha Kalabalık Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Almanya'da Festivale Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var Almanya'da Festivale Saldırı!
Husiler, Yunan Gemisini Vurdu Yunan Gemisi Vuruldu
İzmir'de Korkutan Görüntü! Balıklar Neden Ölüyor? İzmir'de Korkutan Görüntü
Fenerbahçe'den Olaylı Göztepe Maçıyla İlgili Yeni Açıklama! 54 Kişi Hakkında Suç Duyurusu Fenerbahçe'den Olaylı Maçla İlgili Yeni Açıklama
SPK, İki Şirketin Halka Arzını Onayladı SPK, İki Şirketin Halka Arzını Onayladı