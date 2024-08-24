Almanya'da Festivale Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen bir festivale bıçaklı saldırı düzenlendiği ve ölenlerin olduğu bildirildi.

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Almanya'da Festivale Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

Alman basınının kimliği belirsiz polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, silahın bir bıçak olduğu ve henüz kimsenin tutuklanmadığı belirtildi.

Bild Gazetesi, bir şahsın festival sırasında yoldan geçenleri rastgele bıçakladığı aktardı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı düşünülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırının ayrıntıları ise henüz netlik kazanmadı. Söz konusu saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülüyor.

Şehrin 650'nci yıl dönümünü kutlayan festival cuma günü başladı ve pazar gününe kadar devam etmesi planlanıyordu. Nüfusu yaklaşık 160 bin olan Solingen, Köln ve Düsseldorf gibi büyük şehirlerin yakınında yer alıyor.

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