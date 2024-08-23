Kennedy'den Trump'a Destek: Lehine Çekildi

ABD'de bağımsız başkan adayı olan John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy, Trump lehine seçimlerden çekildiğini duyurdu.

Kennedy'den Trump'a Destek: Lehine Çekildi

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için bağımsız başkan adayı olarak yarışan Robert F. Kennedy, eski ABD Başkanı Donald Trump lehine yarıştan çekildi.

Kennedy, yaptığı açıklamada “seçim zaferi için gerçekçi bir yolu olduğuna inanmadığını” belirterek “Kampanyamı askıya alıyorum” dedi.

Kennedy, Trump’a destek vereceğini belirtti.

TRUMP YÖNETİMDE YER ALABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Bu hafta Kennedy'nin Trump'ı destekleyebileceği iddiaları dillendirilmişti.

Trump da CNN'e verdiği demeçte Kennedy’nin çekilmesi durumunda bağımsız adayın yönetimde bir rol almasına “kesinlikle açık olacağını” ifade etmişti.

Trump, bu söyleşide Kennedy için “Harika ve çok zeki bir adam” dedi.

AKILLARA KENNEDY'NİN ESKİ SÖZLERİ GELDİ

Kennedy'nin Trump hakkında, "Korkunç bir insan", "Gelmiş geçmiş en kötü başkan. Neredeyse insan bile değil. Muhtemelen bir sosyopat" gibi ifadeler kullandığı basına yansımıştı.

HARRIS'LE DE GÖRÜŞMEK İSTEMİŞ MİYDİ?

Kennedy’nin ağustos ayının ortasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’ten randevu talep ettiği, ancak buna bir yanıt alamadığı iddia edilmişti.

Kennedy, görüşme talebinin medyaya yansımasının ardından X üzerinden bir paylaşım yapmış ve “Kamala Harris'i başkan olarak destekleme planım yok. Onu yenme planım var” demişti.

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