Rusya'da Hapishanede Rehine Krizi! 4 Mahkum Öldürüldü

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki bir hapishanede çıkan isyanda cezaevi personellerini rehin alan ve ölümüne neden olan 4 mahkum öldürüldü.

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Rusya'da Hapishanede Rehine Krizi! 4 Mahkum Öldürüldü

Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSİN), Volgograd bölgesindeki hapishanede isyan çıkaran 4 mahkumun düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini, 4 cezaevi personelinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Servisten yapılan açıklamada, Volgograd bölgesindeki 19 numaralı hapishanede 4 mahkumun, 8 cezaevi personeli ve 4 mahkumu rehin aldığı belirtildi.

Söz konusu mahkumların 4 personeli bıçakla yaraladığı aktarılan açıklamada, personelden 3'ünün olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada, "Mahkumlara direnen 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Bir tanesi hastanede hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Rehineleri kurtarmak için hapishanede özel operasyon düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, "Rusya Federal Cezaevi Servisi ve Ulusal Muhafızların gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 4 suçlu öldürüldü. Suçluların eylemleri sonucunda 4 mahkum yaralandı. Rehinelerin serbest bırakılması operasyonuna katılan görevliler arasında yaralanan olmadı." ifadelerine yer verildi.

Volgograd bölgesindeki 19 numaralı hapishanede bazı mahkumlar, disiplin komisyonu toplantısı sırasında cezaevi personelini rehin almıştı. Sosyal medyada, olayı çıkaran Orta Asya kökenli mahkumların terör örgütü IŞİD mensubu olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

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