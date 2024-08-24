İzmir'de Korkutan Görüntü! Balıklar Neden Ölüyor?

İzmir’de Bayraklı sahilinde başlayan ve kentte ağır bir kokuya neden olan balık ölümleri günlerdir şehrin farklı noktalarında da devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ölü balıkları gece-gündüz karadan ve denizden toplamasına rağmen denizdeki ölü balık miktarında azalma yaşanmazken, su ve balıklardan numune alan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, elde edilen analiz sonuçlarını açıkladı.

ÜÇ FARKLI GÜN ÖLÇÜMLER YAPILDI

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ötrofikasyona bağlı değerlendirilen balık ölümlerinin olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

* "İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Meles Deltasında balık ölümleri gelen ihbar üzerine, İl Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yerinde inceleme gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemede ve değerlendirmelerde ölümlerin 19 Ağustos 2024 tarihinde, deltanın deniz kısmında yaşandığı, çok sayıda kefal, çipura ve kömürcü kaya balığının karışık olarak öldüğü, deniz suyu renginin kırmızı bir hal aldığı gözlenmiş ve denizde ötrofikasyon olduğu tespit edilmiştir. Yerinde yapılan ölçümlerde su sıcaklığı 28°C, pH değeri 8,43, çözünmüş oksijen değeri 7,47 mg/L olarak ölçülmüştür.

* 20 Ağustos 2024 tarihinde balık ölümlerinin durmaması sebebiyle tekrar müdürlüğümüz teknik personelince yerinde denetim yapılmış balık ölümlerinin artarak devam ettiği görülmüştür. Yerinde tekrar ölçüm yapılmış olup su sıcaklığı 26,3°C, pH değeri 7,96 olarak tespit edilmiştir. Çözünmüş oksijen değerinin organik yıkıma ve ötrofikasyona bağlı olarak 2,50 mg/L’ye kadar düştüğü belirlenmiştir.

* 21 Ağustos 2024 tarihinde balık ölümlerinin Karşıyaka İlçesine de yayılması nedeniyle İl Müdürlüğümüz teknik personelince denetim yapılmış ve yerinde ölçümler yapılmıştır. Buna göre, su sıcaklığı 28,8 °C, pH değeri 8,33, çözünmüş oksijen değeri 0,320 mg/lt olarak ölçülmüştür. Olay mahallinden su ve balık numuneleri alınarak ilgili laboratuvarlara gönderilmiş olup analiz sonuçları beklenmektedir. Konu hassasiyetle takip edilmektedir."

ÖLÜMLERİN NEDENİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Açıklamanın sonuç kısmında ise "Balık ölümlerinin artan sıcaklıklar, besin tuzları ve diğer kirleticiler dolayısıyla su kalitesindeki bozulma kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. Analiz çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA