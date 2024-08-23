Özgür Özel'den Suavi'ye Destek Ziyareti: 'Konserlerin İptal Edilmesini Doğru Bulmuyorum'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Beykozlular Günü kutlamaları kapsamında İstanbul Beykoz'da vermek istediği konser bozkurt işareti yapan bir grubun engelleme girişimiyle karşılaşan sanatçı Suavi’yi evinde ziyaret etti.

Özgür Özel'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti.

'KONSERİN İPTAL EDİLMESİNİ ASLA DOĞRU BULMUYORUM'

”Cumhuriyet Halk Partisi olarak da, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak da sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz” diyen Özel’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Değerli sanatçımız Suavi’yi İstanbul’daki evinde ziyaret ettim. Suavi’nin konserlerine yönelik saldırıları kınıyor, sözde tepkiler nedeniyle daha önce planlanan konserlerinin iptal edilmesini de asla doğru bulmuyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak da, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak da sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz.

Sanatçıların, siyasi görüşleriyle, etnik kimlikleriyle, mezhepleriyle değil, sanatlarıyla, performanslarıyla ve yetenekleriyle ilgileniyoruz.”

Değerli sanatçımız Suavi’yi İstanbul’daki evinde ziyaret ettim.



Suavi’nin konserlerine yönelik saldırıları kınıyor, sözde tepkiler nedeniyle daha önce planlanan konserlerinin iptal edilmesini de asla doğru bulmuyorum.



Cumhuriyet Halk Partisi olarak da, Cumhuriyet Halk… pic.twitter.com/BTmR0rEGjH — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 23, 2024