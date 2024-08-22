MHP Yine Sahnede: Saldırıların Ardından Suavi Konseri İptal Edildi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Konya Seydişehir Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinlikte sahne alacak olan Suavi’nin konseri MHP’lilerin hedef göstermesi sonucu iptal edildi. Sanatçının ismi önceden yayımlanan programdan çıkarıldı.

MHP'Lİ İSİMDEN İPTAL SAVUNMASI

Seydişehir'in Sesi'nde yer alan habere göre, Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Akın Bozkurt, Suavi konserinin iptal edilmesine ilişkin belediyelerle yaptığı görüşmeyi açıkladı.

Bozkurt açıklamasında, "İlçemizde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan Suavi konserinin milli hassasiyetlerimize uymadığı gerekçesiyle Seydişehir Belediye Başkanlığı'yla birtakım görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sonucunda Seydişehir Belediyesi tarafından konser iptal edilip, milli vicdandaki açılan yara büyümeden kapanmıştır" dedi.

BEYKOZ’DA DA MHP’LİLER SAHNEDEYDİ

Beykoz Belediyesi’nin '19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü' etkinliğinde konser veren Suavi, bozkurt işareti yapan grubun saldırısına uğramıştı. Kalabalık grup Suavi’ye ‘terörist’lik suçlaması yapmıştı.

Saldırıların ardından Suavi geri adım atmayarak konsere devam etmişti. Konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi, Suavi'nin konser vermesini "kabul edilemez" bulduğunu savunmuş ve ilçe başkanlığının paylaşımında "Burası Beykoz, Gelme demiştik" denilmişti.