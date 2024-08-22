MHP Yine Sahnede: Saldırıların Ardından Suavi Konseri İptal Edildi

Sanatçı Suavi'nin konserine Beykoz'da düzenlenen saldırı girişimin ardından MHP'liler yeniden sahneye çıktı. MHP'lilerin itirazı üzerine Suavi, Konya Seydişehir Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinlikten çıkarıldı.

Son Güncelleme:
MHP Yine Sahnede: Saldırıların Ardından Suavi Konseri İptal Edildi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Konya Seydişehir Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinlikte sahne alacak olan Suavi’nin konseri MHP’lilerin hedef göstermesi sonucu iptal edildi. Sanatçının ismi önceden yayımlanan programdan çıkarıldı.

MHP'Lİ İSİMDEN İPTAL SAVUNMASI

Seydişehir'in Sesi'nde yer alan habere göre, Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Akın Bozkurt, Suavi konserinin iptal edilmesine ilişkin belediyelerle yaptığı görüşmeyi açıkladı.

Bozkurt açıklamasında, "İlçemizde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan Suavi konserinin milli hassasiyetlerimize uymadığı gerekçesiyle Seydişehir Belediye Başkanlığı'yla birtakım görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sonucunda Seydişehir Belediyesi tarafından konser iptal edilip, milli vicdandaki açılan yara büyümeden kapanmıştır" dedi.

BEYKOZ’DA DA MHP’LİLER SAHNEDEYDİ

Beykoz Belediyesi’nin '19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü' etkinliğinde konser veren Suavi, bozkurt işareti yapan grubun saldırısına uğramıştı. Kalabalık grup Suavi’ye ‘terörist’lik suçlaması yapmıştı.

Saldırıların ardından Suavi geri adım atmayarak konsere devam etmişti. Konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi, Suavi'nin konser vermesini "kabul edilemez" bulduğunu savunmuş ve ilçe başkanlığının paylaşımında "Burası Beykoz, Gelme demiştik" denilmişti.

MHP Hedef Göstermişti: Suavi Konserine Saldırı GirişimiMHP Hedef Göstermişti: Suavi Konserine Saldırı GirişimiGüncel

Etiketler
Suavi MHP Konya
Son Güncelleme:
Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Artık Son Buluyor Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Artık Son Buluyor
Makyajla Tamamen Dönüştü: Ünlü Komedyen Tolga Çevik, Atatürk'ü Canlandırdı Ünlü Komedyen, Atatürk'ü Canlandırdı
Çocukları Açıkladı: Alain Delon’un Korkunç Vasiyeti Yerine Getirilecek mi? Alain Delon’un Korkunç Vasiyetine Ret
Resimde Gizlenen Köpeği 5 Saniyede Bulan, Einstein’a Kafa Tutuyor Resimde Gizlenen Köpeği 5 Saniyede Bulan, Einstein’a Kafa Tutuyor
ÇOK OKUNANLAR
'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama 'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama
Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor
Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi!
Yeni Yılda Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapılacak? Uzman İsim Oran Verdi! Yeni Yılda Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapılacak?
Kaçırıldığı İddiası Türkiye'yi Ayağa Kaldırmıştı: Reha Muhtar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu Reha Muhtar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu