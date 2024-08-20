MHP Hedef Göstermişti: Suavi Konserine Saldırı Girişimi

İstanbul’un Beykoz ilçesinde '19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü'ne özel kutlama gerçekleşti. Beykoz Belediyesi’nin düzenlediğin kutlamada sanatçı Suavi de sahne aldı. Suavi’nin konseri sırasında bir grup tarafından baskın yapılarak, saldırı girişiminde bulunuldu. Grup “Beykoz’da terörist istemiyoruz” sloganı attı.

SUAVİ: GAYRISI TEFERRUAT

Suavi ise konser sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dünya Beykozlular gününde çok keyifli bir sahne, eğlenceli bir gece yaşadık. Katkı verenlere, benimle birlikte söyleyenlere ve ev sahipliği yapan Alaattin KÖSELER başkana ve ekibine içten teşekkürler. Gayrısı 'teferruat.'"

NE OLMUŞTU?

Konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanlığı bir açıklama yayımlayarak, sanatçı Suavi'yi şu sözlerle hedef göstermişti:

"Millî ve manevî yönü yüksek, vatansever karakteriyle Beykozlu kimliğinden gurur duyan hemşehrilerimizle birlikte bu görüşleri gönülden paylaşarak sormaktayız: Neden Suavi? Selahattin Demirtaş’a selam yollayarak etkinliklerini politik bir propaganda üssüne dönüştüren Suavi’nin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkanlarla birlikte hareket ettiği delilleriyle sabittir. Bu kişinin Beykoz’un en önemli ve onurlu gününde sahne alması, millî duyguları yok saymak anlamına gelir ve bu tutum kesinlikle hoş görülemez."