Son Geçim Anketinde Acı Tablo: İşte Türkiye Ekonomisindeki En Önemli Sorun

Türkiye'de ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşirken, Asal Araştırma Türkiye genelinde 26 ilde kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. 10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 28.7'si ekonomideki en önemli sorunun gıda ürünlerindeki fiyat artışı olduğunu söyledi. .

Katılımcıların yüzde 16.4'ü kira ve konut fiyatlarındaki artışı en önemli sorun olarak ifade ederken, yüzde 8'i akaryakıt fiyatlarının yüksekliğine işaret etti.

İşte vatandaşların verdiği yanıtlar…