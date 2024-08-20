Son Geçim Anketinde Acı Tablo: İşte Türkiye Ekonomisindeki En Önemli Sorun
ASAL Araştırma, Türkiye'deki ekonomik krize ilişkin yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Türkiye genelinde 26 ilde yapılan son ankette vatandaşlara '"Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 28.7'si 'gıda ürünleri fiyatlarındaki artış' yanıtını verdi. Bu yanıtı yüzde 16.4 ile 'kira ve konut fiyatlarındaki artış' takip etti.
Türkiye'de ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşirken, Asal Araştırma Türkiye genelinde 26 ilde kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. 10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 28.7'si ekonomideki en önemli sorunun gıda ürünlerindeki fiyat artışı olduğunu söyledi. .
Katılımcıların yüzde 16.4'ü kira ve konut fiyatlarındaki artışı en önemli sorun olarak ifade ederken, yüzde 8'i akaryakıt fiyatlarının yüksekliğine işaret etti.
İşte vatandaşların verdiği yanıtlar…
- Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış: %28.7
- Kira ve konut fiyatlarındaki artış: %16.4
- Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: %8.0
- Enflasyonun yüksekliği: %6.3
- İşsizlik: %6.2
- Elektrik, su ve doğalgaz fiyatlarının yüksekliği: %5.0
- Ekonomi yönetimi: %4.5
- Gelir/Vergi Adaletsizliği: %4.3
- Her şey sorun: %4.0
- Faizlerin yüksekliği: %3.4
- Liyakatsizlik:%2.6
- Üretimde yetersizlik:%2.5
- Eğitimsizlik: %2.3
- Ahlaki değer kaybı: %1.6
- Fikrim yok:%1.0
- Cari açık: %0.9
- Diğer: %0.7
- Kamuda israf: %0.6
- Sorun yok: %1.0
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