Fed, Faiz İndirimi İçin İlk Kez Tarih Verdi

ABD Merkez Bankası (Fed), uzun süredir 5.25-5.50 bandında tuttuğu faizleri indirmek için ilk kez net sinyaller verdi. St. Louis Fed Başkanı Musalem'in ardından Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de 18 Eylül'de faiz indirimine gidilmesine yeşil ışık yaktı.

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Fed, Faiz İndirimi İçin İlk Kez Tarih Verdi

Uluslararası ekonomi piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında açıklayacağı faiz kararına dikkat kesildi.

Geçtiğimiz yıldan bu yana faizleri yüzde 5.25-5.50 seviyesinde sabit tutarak altın fiyatlarının baskılanmasını sağlayan Fed, faiz indirimi için ilk kez net tarih verdi. Yılın son çeyreğinde 3 faiz indirimi bekleyen piyasalar, gözünü 18 Eylül'de yapılacak toplantıya çevirdi.

3 BÖLGE ŞİMDİDEN YEŞİL IŞIK YAKTI

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 18 Eylül tarihli toplantıda faiz indirimi alınabileceğine ilişkin ilk sinyalleri veren St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem'in ardından Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de eylülde faiz indirimine yeşil ışık yaktı.

FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ YÜZDE 71.4

CME FedWatch Tool verilerine göre piyasa şu anda 18 Eylül'de Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesine yüzde 71.4 ihtimal veriyor. 50 baz puanlık indirim ihtimali ise yüzde 28.5'te görülüyor.

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