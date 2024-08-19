Hazine İki Tahvil İhalesi Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyeceğini açıkladı.

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Hazine İki Tahvil İhalesi Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın düzenlenecek ilk ihalede 7 yıl (2429 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede, 9 yıl (3332 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: AA

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