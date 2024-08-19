Ehliyette Bu Yaşı Geçenler Yandı! 12 Bin 900 Lira Cezası Var

Bakanlık, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni tip sürücü belgelerinde önemli değişiklikler planladığını duyurdu. Bu kapsamda, 31 Aralık 2015 öncesinde alınan eski tip ehliyetlere sahip sürücülerin, ehliyetlerini yenilemeleri için tanınan süre 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Eski tip ehliyete sahip olan sürücülerin en gençlerinin dahi bugün itibarıyla 26 yaşını geçmiş durumda olduğu belirtiliyor. Ancak, yapılan uyarılara rağmen yaklaşık 3 milyon sürücünün ehliyetlerini yenilemediği kaydediliyor.

12 BİN 978 BİN LİRA CEZASI VAR

İçişleri Bakanlığı, belirlenen süre içerisinde ehliyetlerini yenilemeyen sürücülerin trafikten men edileceğini ve 2025 yılından itibaren eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara 12 bin 978 TL para cezası uygulanacağını duyurdu. Bu süre daralırken, ehliyet yenileme işlemleri için nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda artış yaşandığı gözlemleniyor.

Ehliyet yenileme sürecine dair yapılan açıklamalarda, eski tip ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için gerekli adımlar ve belgeler detaylı bir şekilde açıklandı.

Ehliyet yenileme işlemi için 15 TL’lik bir ücret ödenmesi gerekiyor ve gereken belgeler şunlar:

- Kimlik Belgesi

- Sürücü Sağlık Raporu

- Sürücü belgesi için değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı

- 1 adet biyometrik fotoğraf

- Kan grubunu gösterir belge veya yazılı beyan

- Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir, ayrıca E-devlet üzerinden de temin edilebilir.)

Ayrıca, ehliyet yenileme ücretinin ödendiğine dair banka dekontunun da ibraz edilmesi gerekiyor. Ücretin 15 TL olarak belirlendiği ve bu ödemenin yapılabileceği bankalar arasında Akbank, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve PTT Bank gibi bankalar yer alıyor.

Sürücüler, belirtilen süre içerisinde gerekli belgeleri tamamlayarak ehliyetlerini yenilemeleri konusunda uyarılıyor, aksi takdirde ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalabilecekleri vurgulanıyor.