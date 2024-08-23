İYİ Parti'de 'Can Atalay' Ayrışması: 'Parti Böyle Bir Karar Almadı'

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, CHP'nin Can Atalay hakkındaki kararı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nu 10 Eylül'de tekrar olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıklamasına yanıt verdi. Zorlu, "Can Atalay için normal yasama dönemi beklenmeli. Oylama da yapıldı zaten" demişti.

Kürşad Zorlu, konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Parlamenter demokrasi çağrıları yaparken böyle bir fotoğraf verilmesi milletimizin kafasını da karıştırıyor. Böyle mi parlamenter sisteme döneceksiniz diye soruyor milletimiz haklı olarak. Ben tekraren bu toplantıya katılarak gergin ve kavgacı bir fotoğrafın içinde yer almak istemiyorum."

'PARTİ BÖYLE BİR KARAR VERMEDİ'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Zorlu’nun bu açıklamalarına değinerek partinin böyle bir karar vermediğine, Zorlu’nun şahsi görüşü olduğunu söyledi.

Halk TV’den İsmail Saymaz, Müsavat Dervişoğlu ile yaptığı görüşmeyi aktardı:

“İyi Partili Kürşad Zorlu’nun Can Atalay için TBMM’nin olağanüstü toplanmasına karşı olduklarına ilişkin açıklamasını İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’na sordum.

Dervişoğlu, partinin böyle bir kararının olmadığını belirterek, şöyle dedi: 'Zorlu, şahsi görüşünü beyan etmiş. Partimizde bu kararlar yetkili kurullarda alınıyor. Bazı arkadaşlarımızın bağımsız milletvekili gibi davranmalarını, kendilerinin başka bir gerekçeleri yoksa tecrübesizliklerine bağlıyoruz'