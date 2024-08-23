İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, Düğünde Bir Araya Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Tuzla İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla'nın oğlunun düğününde bir araya geldi.

KAFTANCIOĞLU DA KATILDI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da düğüne katıldı. Düğünde İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yan yana oturdu.

TV100 yazarı Barış Yarkadaş, düğünden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Nikahı kıyan Ekrem İmamoğlu, daha sonra çifte tavsiyeler vermesi için sözü nikah şahidi Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi.

Kılıçdaroğlu, "Öncelikle önünüzde uzun bir hayatın olmasını ve bu hayatın da mutluluk içinde geçmesini dilerim. Arada bir tartışacaksınız ama sakın ola ki barışmayı unutmayın. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Sizin mutluluğunuz aslında toplumun mutluluğu demektir. Güzel evlatlarınız, çocuklarınız olsun" dedi.

Nikahın ardından Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ve CHP ilçe başkanlarıyla bir araya geldiğin aktaran Barış Yarkadaş, "Şu an Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, ilçe ve belediye başkanları düğünün yapıldığı odada kahve içip sohbet ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile nikah öncesi görüştüm. Morali ve keyfi yerindeydi. Enerjikti. Partinin geleceğine dair görüşlerini aktarırken, deneyimini de ortaya koyuyordu" paylaşımını yaptı.