Cemal Enginyurt'tan Bomba İddia: 'Pazartesi Ülke Yangın Yeri'

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini iddia etti. Şimşek'in istifaya hazırlandığı iddialarına dün bakanlıktan yalanlama gelmişti.

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Cemal Enginyurt'tan Bomba İddia: 'Pazartesi Ülke Yangın Yeri'

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini öne sürdü.

"Bugün Borsa İstanbul, sebebsiz düşmedi. Belli ki, 5'li çete kavgası var. MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ. Pazartesi Ülke yangın yeri."

Mehmet Şimşek'in Beştepe'de yapılan toplantıyı terk ettiği ve istifaya hazırlandığı iddiaları dün bakanlık tarafından yalanlanmıştı.

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