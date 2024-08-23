Ali Yerlikaya'dan Mehmet Şimşek Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik haberlere tepki göstererek "Dezenformasyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

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Ali Yerlikaya'dan Mehmet Şimşek Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisine yönelik “istifa” haberlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vermişti.

Bakan Şimşek açıklamasında, “Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz” ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Şimşek’in bu paylaşımını alıntılayarak, “Sayın Bakanım, Dezenformasyonla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

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