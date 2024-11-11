Burdur'da Can Pazarı! Hatalı ’U’ Dönüşü Kazaya Neden Oldu: Ölü ve Yaralılar Var
Burdur'da hatalı 'U' dönüşü nedeniyle üç aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.
Fethiye-Burdur karayolu Hacılar köyü yakınında, Taha C. (19) idaresindeki 34 FGU 221 plakalı otomobil U dönüşü yaparken, İbrahim Ü. (37) yönetimindeki 15 DG 750 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, o sırada sağ şeritte ilerleyen Ali Rıza Y'nin (51) kullandığı 15 AAR 961 plakalı otomobile çarptı.
26 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerin şarampole savrulduğu, hafif ticari aracın devrildiği kazada sağlık ekibi, 34 FGU 221 plakalı otomobilde bulunan Umutcan A'nın (26) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücüler Taha C. ve İbrahim Ü. ile araçlardaki Osman K. (27), Kerem D. (18), Yılmaz Ü. (64), Havali Ü. (65), Nilüfer Ü. (43) Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumları ağır olan Kerem D, Nilüfer Ü. ve Havali Ü. çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA