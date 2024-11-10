Sinir Krizi Geçiren Genç Ailesine Kabusu Yaşattı: Annesine Bıçak Çekip Kendini Odaya Kilitledi

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi 860. Sokak'taki bir binanın 7'inci katında; akşam saatlerinde eve gelen A.D. (19) sinir krizi geçirip ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında ailesine bağıran genç, annesine bıçak çekip tehditler savurdu. Arkadaşlarının da müdahale ettiği olayda bir türlü sakinleşmeyen A.D., kendini odasına kilitledi. Kapı, pencere ve eşyaları kırıp dökmeye başlayan genç, odayı savaş alanına çevirdi.

POLİSE DE EŞYA FIRLATTI

Genç bir türlü sakinleşmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri gencin yaşadığı eve girip, kilitli odanın önünde konuşarak genci ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat süren ikna çalışmalarına yanıt vermeyen ve sürekli eşyaları kırıp polisin üzerine fırlatan gencin balkondan atlama ihtimali üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekipleri gencin bulunduğu balkonun altına atlama ihtimaline karşı şişme yatak açarken, polis ekipleri genci ikna etmeye çalıştı.

EKİPLER KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ

Bir türlü ikna olmayan ve hem balkondan hem de odadan polislerin üzerine eşyalar fırlatan genç, polis ekiplerinin odanın kapısını kırarak içeri girmesiyle yakalanıp etkisiz hale getirildi. Üst kısmı çıplak olan gence polis ekiplerince kıyafetleri giydirilerek, daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gencin tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenilirken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA