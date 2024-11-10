Kaldırımda Yürüyen Kadın Feci Şekilde Can Verdi! O Anlar Anbean Kaydedildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde Emel Özdemir isimli kadın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücünün gözaltına alındığı bildirildi. Feci kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi D-400 Karayolu'nda saat 17.00 sıralarında feci kaza meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 06 EKS 479 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Emel Özdemir'e, ardından da çöp konteynerlerine çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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