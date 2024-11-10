Kaldığı Yurdun Önünde Cansız Bedeni Bulunan Genç Kız Toprağa Verildi; Babasının Sözleri Yürekleri Dağladı

Malatya İnönü Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okuyan 22 yaşındaki Hatice Tunç'un cansız bedeni, kaldığı Battalgazi KYK kız yurdunun önünde bulundu. Genç kızın cenazesi, ailesi tarafından memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesine getirildi. Aile kesin ölüm nedeni için adli tıptan çıkacak raporu beklerken, Hatice Tunç'un odasından atlayarak intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Kızı ile cansız bedeninin bulunduğu sabahın akşamında 20 dakika görüşme yaptığını dile getiren baba Ali Tunç, şöyle konuştu:

'EVİMİN NEŞESİYDİ'

“Benim kızım o şekle gelecek bir kız değil, Hatice'm evimin neşesiydi. Kızım ölmeden önceki akşam saat 22.00 civarında aradı ve 20 dakika konuştuk. Sıkıntısının olmadığını söyledi ve sınav haftasına girdiği için Hatay'dan kahve istedi. Şakalaştık ve konuştuğumuzda bir sıkıntısı yoktu.

Benden sonra gece kardeşleriyle de konuştu. Sabah haber geldi. Malatya'dan arayıp gelmemizi istediler. Karakol memuru aradı ve 'Başınız sağ olsun, kızınızı kaybettiniz' dedi. Adli tıpa giderek ifade verdikten 15 dakika sonra kızımın cenazesini kucağımıza verdiler. Cenaze arabasına koyduk ve geri döndük."