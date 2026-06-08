Bunu Yapan İşletme Yandı! Ticaret Bakanlığı'ndan Net Mesaj

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Ticaret Bakanlığı, restoran ve yeme içme işletmelerinde tüketicilerden 'servis ücreti' adı altında ilave ücret alınamayacağını belirterek, bu tür uygulamalara yönelik denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hangi ad altında ve hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın fark etmez. Servis ücreti kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, mevzuata aykırı şekilde servis ücreti tahsil eden işletmeler hakkında idari yaptırım uygulanmaya devam edileceği vurgulandı.

UYMAYAN İŞLETMEYEN AĞIR CEZA

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda gerçekleştirilen denetimlerde tüketicilerden 69 ayrı işlemde servis ücreti tahsil edildiği belirlendi. İnceleme sonucunda işletmeye bu uygulama nedeniyle 274 bin 137 lira idari para cezası verildi. Denetimlerde ayrıca satışa sunulan 72 ürünün fiyat bilgisinin iş yeri girişinde bulunan menüde yer almadığı tespit edildi. Bu nedenle işletme hakkında 286 bin 56 lira ek idari yaptırım uygulandı.

Öte yandan, altı farklı üründe haksız fiyat artışı yapıldığı şüphesi üzerine inceleme başlatıldığı ve dosyanın Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.

HANGİ AD ALTINDA VE HANGİ GEREKÇEYLE YAPILIRSA YAPILSIN FARK ETMEZ!



SERVİS ÜCRETİ KALDIRILMIŞTIR.



SERVİS ÜCRETİ TAHSİL ETMEK İSTEYEN İŞLETMELER TEK TEK TESPİT EDİLİP GEREKLİ CEZALAR TATBİK EDİLMEYE DEVAM EDECEKTİR…



Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin ekonomik… — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) June 8, 2026

Kaynak: Haber Merkezi