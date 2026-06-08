Bunu Yapan İşletme Yandı! Ticaret Bakanlığı'ndan Net Mesaj

Ticaret Bakanlığı, restoranlarda müşterilerden 'servis ücreti' adı altında ek ücret alınamayacağını bir kez daha hatırlattı. Beyoğlu'ndaki bir işletmeye bu nedenle yüz binlerce liralık ceza kesilirken, benzer uygulamalara karşı denetimlerin süreceği vurgulandı.

Son Güncelleme:
Bunu Yapan İşletme Yandı! Ticaret Bakanlığı'ndan Net Mesaj
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, restoran ve yeme içme işletmelerinde tüketicilerden 'servis ücreti' adı altında ilave ücret alınamayacağını belirterek, bu tür uygulamalara yönelik denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hangi ad altında ve hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın fark etmez. Servis ücreti kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, mevzuata aykırı şekilde servis ücreti tahsil eden işletmeler hakkında idari yaptırım uygulanmaya devam edileceği vurgulandı.

UYMAYAN İŞLETMEYEN AĞIR CEZA

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda gerçekleştirilen denetimlerde tüketicilerden 69 ayrı işlemde servis ücreti tahsil edildiği belirlendi. İnceleme sonucunda işletmeye bu uygulama nedeniyle 274 bin 137 lira idari para cezası verildi. Denetimlerde ayrıca satışa sunulan 72 ürünün fiyat bilgisinin iş yeri girişinde bulunan menüde yer almadığı tespit edildi. Bu nedenle işletme hakkında 286 bin 56 lira ek idari yaptırım uygulandı.

Öte yandan, altı farklı üründe haksız fiyat artışı yapıldığı şüphesi üzerine inceleme başlatıldığı ve dosyanın Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ticaret Bakanlığı
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Can Polat Soruşturmasında Saldırganın İfadesi Ortaya Çıktı Can Polat Soruşturmasında Saldırganın İfadesi Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Lideri Rodriguez'i Ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Liderini Ağırladı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Kürsü Savaşı Kızıştı: Kılıçdaroğlu’ndan Meclis'e Sürpriz Dilekçe Kılıçdaroğlu’ndan Meclis'e Sürpriz Dilekçe
Kurultay Masası Devrildi: Özel’in 'Hakem Heyeti' Önerisine Kılıçdaroğlu’ndan Ret Kurultay Masası Devrildi: Özel’in 'Hakem Heyeti' Önerisine Kılıçdaroğlu’ndan Ret
CHP'li Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in Cansız Bedeni Bulundu CHP'li Başkan Yardımcısının Cansız Bedeni Bulundu
Pasifik Ateş Çemberi Yarıldı, 4 Ülke Teyakkuzda: Filipinler’de 7.8 Büyüklüğünde Dev Deprem 7.8'lik Felakette Büyük Yıkım
Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında Konuşacak mı? CHP'li Vekilden Net Yanıt Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında Konuşacak mı?