Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Lideri Rodriguez'i Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'le bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Lideri Rodriguez'i Ağırladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. İki liderin görüşmesi 1 saat sürdü.

GÖRÜŞMEDE KİMLER YER ALDI?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Lideri Rodriguez'i Ağırladı - Resim : 1

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

Kaynak: AA

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