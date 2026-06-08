Can Polat Soruşturmasında Saldırganın İfadesi Ortaya Çıktı

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İzmir Çeşme'de öldürülen Dilan ve Engin Polat'ın koruması Can Polat cinayetinde yakalanan 23 yaşındaki Serhat Altun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı. Evrensel'in haberine göre Altun, ifadesinde saldırıyı "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünden aldığı talimat doğrultusunda gerçekleştirdiğini öne sürerken, asıl hedefin Engin Polat olduğunu söyledi.

'YENİ GÖREV ENGİN POLAT'TI'

Serhat Altun, suç örgütüyle sosyal medya üzerinden bağlantı kurduğunu ve kendisine ilk olarak Konya'da bir kişiyi vurma görevi verildiğini öne sürdü. Daha sonra İstanbul'da yeni bir görev için yönlendirildiğini anlatan Altun, hedef kişinin Engin Polat olduğunun kendisine bildirildiğini söyledi.

İfadesinde Engin Polat'ın sık bulunduğu adreslerde keşif yaptığını belirten Altun, Polat ailesinin sosyal medya paylaşımlarını da takip ederek hareket ettiğini anlattı.

INSTAGRAM'DAN TAKİP EDİYORMUŞ

Altun, Engin Polat'ın bulunduğu yerleri tespit etmek amacıyla sosyal medya paylaşımlarını izlediğini belirterek, "Instagram üzerinden Engin Polat'ın attığı hikayeleri takip ediyordum" dedi. Şüpheli, keşif süreci boyunca Engin Polat'a ulaşamadığını, bu nedenle saldırıyı gerçekleştiremediğini söyledi.

İfadesine göre Altun, Polat ailesinin Çeşme'de bulunduğunu sosyal medya paylaşımlarından öğrendi. Kendisine Engin Polat'ın Alaçatı'daki bir otelde kaldığının bildirildiğini söyleyen zanlı, saldırı günü Engin Polat'ı göremediğini ancak Can Polat'ı fark ettiğini belirtti. Altun, bu durumu talimat aldığı kişiye ilettiğini, karşılığındaysa "Yakınında kim varsa onu vur" şeklinde yönlendirme aldığını iddia etti.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtığını anlatan zanlı, olayın ardından Can Polat'ın hayatını kaybettiğini haberlerden öğrendiğini söyledi. Altun ifadesinde, "Benim asıl amacım Engin Polat'ı silahla vurarak yaralamaktı. Ancak verilen talimat doğrultusunda eylemi Can Polat'a yönelik gerçekleştirdim. Öldürme kastım yoktu" ifadelerini kullandı. Can Polat cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında zanlının suç örgütü bağlantıları ve talimat zincirine ilişkin iddialar da inceleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi