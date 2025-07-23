O AB Ülkesinden 'Türkiye' Kararı! Yeni Vize Kolaylığı

Bulgaristan, Türk vatandaşlarına 15 Temmuz’dan itibaren 1, 3 ve 5 yıllık turist vizeleri vermeye başladı. Bakan Borşoş, 2025’te Türk turist sayısında yüzde 60 artış olduğunu duyurdu.

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O AB Ülkesinden 'Türkiye' Kararı! Yeni Vize Kolaylığı
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Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borşoş, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında kolaylık sağlandığını açıkladı. 15 Temmuz 2025’ten itibaren başlayan yeni düzenlemeyle, Türk vatandaşlarına 3 ve 6 aylık vizelerin yanı sıra 1, 3 ve 5 yıllık turist vizeleri verilebilecek. Borşoş, uzun süreli vize için daha önce alınan vizelerde ihlal olmamasının şart olduğunu belirtti.

2024'E GÖRE YÜZDE 60 ARTIŞ

Bakan, yeni uygulamanın vize süreçlerini kolaylaştırarak özellikle turizm alanında Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini güçlendireceğini vurguladı. Borşoş, 2025’in ilk yarısında Bulgaristan’a gelen Türk turist sayısında 2024’e göre yüzde 60 artış yaşandığını ifade ederek, “Bu etkileyici bir artış. Türkiye’den gelen turistler turizmimiz için çok önemli” dedi.

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Kaynak: AA

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