Bağcılar'da Cami Musluklarını Tekmeleyen Saldırgana Emniyet’ten Jet Müdahale! Gözaltına Alındı
Bağcılar’da bir camide muslukları tekmeleyen 29 yaşındaki Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 20 Temmuz günü sabah saat 06.00 sıralarında, bir camiinin şadırvan bölümündeki muslukların tekmelenerek kırıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
MUSLUKLARI TEKMELEMİŞTİ
Tepkilerin ardından harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.
GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen çalışmalar sonrası kimliği tespit edilen 29 yaşındaki Y.A. 15 Temmuz Mahallesi’nde gözaltına alındı. Muslukları kırarak, şadırvanda zarara yol açan şüphelinin, emniyette ki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
GEREĞİ YAPILDI🚨— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) July 23, 2025
Sosyal medyada “ #Cami musluklarını tekmeleyerek kırdı, ardından çalıp kaçtı” başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili yapılan çalışmalarda⬇️
Kamera incelemeleri sonucu kimliği tespit edilen Y.A. yakalandı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından 23.07.2025 tarihinde… pic.twitter.com/o5bobn8fKD
Kaynak: İHA