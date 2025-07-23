Bağcılar'da Cami Musluklarını Tekmeleyen Saldırgana Emniyet’ten Jet Müdahale! Gözaltına Alındı

Bağcılar’da bir camide muslukları tekmeleyen 29 yaşındaki Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 20 Temmuz günü sabah saat 06.00 sıralarında, bir camiinin şadırvan bölümündeki muslukların tekmelenerek kırıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Bağcılar'da Cami Musluklarını Tekmeleyen Saldırgana Emniyet’ten Jet Müdahale! Gözaltına Alındı - Resim : 1

MUSLUKLARI TEKMELEMİŞTİ

Tepkilerin ardından harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmalar sonrası kimliği tespit edilen 29 yaşındaki Y.A. 15 Temmuz Mahallesi’nde gözaltına alındı. Muslukları kırarak, şadırvanda zarara yol açan şüphelinin, emniyette ki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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