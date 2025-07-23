Bağcılar'da Cami Musluklarını Tekmeleyen Saldırgana Emniyet’ten Jet Müdahale! Gözaltına Alındı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 20 Temmuz günü sabah saat 06.00 sıralarında, bir camiinin şadırvan bölümündeki muslukların tekmelenerek kırıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Tepkilerin ardından harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Yürütülen çalışmalar sonrası kimliği tespit edilen 29 yaşındaki Y.A. 15 Temmuz Mahallesi’nde gözaltına alındı. Muslukları kırarak, şadırvanda zarara yol açan şüphelinin, emniyette ki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GEREĞİ YAPILDI🚨



Sosyal medyada “ #Cami musluklarını tekmeleyerek kırdı, ardından çalıp kaçtı” başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili yapılan çalışmalarda⬇️



Kamera incelemeleri sonucu kimliği tespit edilen Y.A. yakalandı.



Şüpheli, işlemlerinin ardından 23.07.2025 tarihinde… pic.twitter.com/o5bobn8fKD