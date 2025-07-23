Adli Tıp'tan Çalık İçin Yeni Karar: İkinci Kez Kemik İliği Örneği Alınacak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Çalık, cezaevi koşullarında 21 kilo kaybetmişti. Son dönemde lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Çalık, kısa süre önce de anjiyo operasyonu geçirdi.

ÇALIK İÇİN YENİ KARAR

Ameliyatların ardından elleri kelepçeli şekilde cezaevine gönderilen Çalık hakkında, mevcut sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu devreye girdi. Kurum, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin verdiği raporun yeniden değerlendirilmesini istedi. Bunun üzerine Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’nin hematoloji servisine sevk edilerek tedavi altına alındı. Burada sağlık kontrolleri devam ederken, durumu hakkında yeni bir karar alındı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Çalık’a 1999 yılında “akut miyeloid lösemi (AML)” teşhisi konduğu ancak hastalığın 26 yıldır tekrarlamadığı belirtildi. Söz konusu açıklama kamuoyunda tartışma yarattı. Çalık’ın durumu gün geçtikçe daha fazla endişe yaratırken, yeniden kemik iliği örneği alınmasına karar verildi. Numunenin İzmir Şehir Hastanesi’nde yapılacak operasyonla alınacağı duyuruldu.

CHP'Lİ BİÇER DUYURDU

Gelişmeye ilişkin bilgi veren CHP’li Çağla Biçer, önceki test sonuçlarıyla Adli Tıp’ın değerlendirmeleri arasında fark olduğunu belirtti. Biçer, "Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık hakkında daha önce Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan kemik iliği biyopsisi sonucunda blast oranı %4–5 aralığında raporlanmıştı. Ancak Adli Tıp Kurumu raporunda bu oran %3–4 şeklinde yer aldı. Adli Tıp Kurumu’nun daha kapsamlı bir değerlendirme yapmak üzere talepte bulunması üzerine, bildiğiniz üzere Başkan Çalık’ın İzmir Şehir Hastanesi’ne sevki gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda, 26 Temmuz 2025 Cuma günü İzmir Şehir Hastanesi’nde yeniden kemik iliği örneklemesi yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi