Bu Ürünü Kullananlar Dikkat! Piyasadan Toplatıldı

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Ticaret Bakanlığı, vatandaşların can ve sağlığını güvence altına almak için çalışmalarını sürdürürken, popüler temizlik ürünleri markası Doa’nın bir ürününde tehlikeli kimyasal tespit edildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı’nın vatandaşların canını ve sağlığını tehlikeye atan ürünleri kamuoyuna duyurduğu Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) yapılan yeni bildirimde Endeks Kimya isimli firmanın ‘Doa’ marka lavabo açıcısında kimyasal riski tespit edildiği duyuruldu.

Bakanlığın GÜBİS’te yaptığı bildirimde güvensizlik nedeni, "maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36/2/b çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine dair kurallar kısımlarına aykırılık'' ifadeleriyle açıklandı.

Alınan önlemin tarihi 22 Temmuz olarak açıklanırken, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.