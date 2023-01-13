Bulgaristan'da yakalanmıştı: İstiklal saldırısında yeni ifade

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Yakalandığı Bulgaristan'dan sınır dışı edilerek Edirne'ye getirilen ve buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Gölge, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi.

Batman doğumlu Gölge'nin, ifadesinde 1990'dan beri Edirne'de ikamet ettiğini belirterek, minibüs tarzı araçlarla Bulgaristan'a kaçak yollarla insan götürdüğünü söylediği öğrenildi.

Terör saldırısını planlayan Bilal Hassan'ı, yaptığı eylemden habersiz 20 kişilik bir grupla 7 bin 500 lira karşılığında Bulgaristan'a götürdüğünü, gruptakilerin daha sonra Romanya'ya geçiş yaptıklarını anlatan Gölge, patlama sonrası kaçırılan teröristi Edirne'de karşılayan Hüseyin Güneş'in yakalanıp tutuklandıktan sonra olayı anladığını iddia etti.

Gölge, kendisinin de Bulgaristan'a kaçtığını ve burada yaşamaya başladığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesindeki Imperial Palace Otel'de konakladığı belirlenen şüphelinin, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca, 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden yer tespiti yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talebinde bulunulmuştu.

Görüşmeler sonucu yakalanan zanlı, 11 Ocak'ta Edirne Kapıkule kara sınırından Türkiye'ye sınır dışı edilerek, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınmıştı. Buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Gölge, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir ve olaya karıştıkları belirlenen 61 şüpheli yakalanmış, zanlıların 10'u adli makamlarca serbest bırakılmış, 22'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderilmiş, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış ve 26'sı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA