İstiklal saldırısında yeni gelişme: Adliyeye sevk edildi

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Hazni Gölge, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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İstiklal saldırısında yeni gelişme: Adliyeye sevk edildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 13 Kasım günü Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Hazni Gölge, Bulgaristan’da yakalanarak Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Taksim'deki bombalı saldırının şüphelilerinden birinin yurt dışına kaçışına yardım etmek dışında, tasarlayarak adam öldürme gibi 8 ayrı suçtan da aranan ve PKK terör örgütü üyeliğiyle suçlanan Hazni Gölge İstanbul'a getirilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hazni Gölge, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 

Kaynak: ANKA

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