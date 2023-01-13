Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifi Meclis'te

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifi üzerine, "28 Kasım 2022 den önce sözleşmeli personel statüsünde olanlar kadroya alınacak" açıklamasında bulundu.

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Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifi Meclis'te

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

Elitaş, 28 Kasım 2022 den önce sözleşmeli personel statüsünde olanların kadroya alınacağını duyurdu.

Elitaş şunları ifade etti:

“Sanatçılarda farklı bir düzenleme vardı, Kültür ve Turizm Bakanımız Devlet Opera ve Balesi ile ilgili özel bir açıklama yaptı. Onlar da kadroya geçecek. Bundan sonra TBMM başkanlığı, ilgili komisyonlara havale edecek. Önümüzdeki hafta Pazartesi veya Salı günü bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz.

Uzman Çavuşlarla ilgili bir kanun var. O kanuna göre Uzman Çavuşlar belli bir yıl çalıştıktan sonra eğer çalıştıkları kurumlarda ihtiyaç varsa memuriyet hakkı kazanabiliyor. O hak devam edecek.”

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