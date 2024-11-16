BUDO'da Sefer İptalleri

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi.

BUDO'da Sefer İptalleri

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), seferlere ilişkin internet sayfasından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, bazı seferler iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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