İstanbul'da Erkek Dehşeti: Tartıştığı Eşini 20 Bıçak Darbesiyle Yaraladı

Arnavutköy’de Bolluca Mahallesi’nde ikamet eden D.G. isimli kadın ile O.G. isimli erkek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.G., eşi O.G. tarafından defalarca bıçaklandı.

EVDEN KAÇIP AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE SIĞINDI

20 bıçak darbesi alan kadın evden kaçarak aynı mahallede bulunan aile sağlığı merkezine sığındı. İki çocuk annesi D.G., aile sağlığı merkezi önünde yere yığıldı. Saldırgan erkek ise olay yerinde kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.