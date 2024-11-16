İstanbul'da Erkek Dehşeti: Tartıştığı Eşini 20 Bıçak Darbesiyle Yaraladı
Arnavutköy’de O.G. isimli erkek, tartıştığı eşini defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, dehşet saçan erkek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Arnavutköy’de Bolluca Mahallesi’nde ikamet eden D.G. isimli kadın ile O.G. isimli erkek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.G., eşi O.G. tarafından defalarca bıçaklandı.
EVDEN KAÇIP AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE SIĞINDI
20 bıçak darbesi alan kadın evden kaçarak aynı mahallede bulunan aile sağlığı merkezine sığındı. İki çocuk annesi D.G., aile sağlığı merkezi önünde yere yığıldı. Saldırgan erkek ise olay yerinde kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
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