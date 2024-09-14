Buca Metrosu’nda Çalışmalar Sürüyor

İzmir'in Buca Metrosu’nda çalışmalar General Asım Gündüz, Buca Koop, Dokuz Eylül, Çamlıkule, Hasanağa Bahçesi istasyonları ve İzmirspor bölgesindeki hat başı şaftı olmak üzere 6 bölgede sürüyor. Dört tünel açma makinesi ile yaklaşık 8 aylık süreçte 5,1 kilometre tünel kazılırken, tünellerin yüzde 26’sı kazıldı.

GÜNLÜK 400 BİN YOLCU BEKLENİYOR

Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarının bulunduğu Buca Metrosu, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile Şirinyer'de entegre olacak. Bu hat üzerinde tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Buca’nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inmesi hedefleniyor. Yapımı süren Buca Metrosu’nun araçlarla 765 milyon Euro’ya tamamlanması öngörülüyor. Hat işletmeye açıldığında günlük yolcu sayısının 400 bin olması bekleniyor.







Kaynak: ANKA